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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi... Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı: Kariyerini bitiriyordu! - Galatasaray Haberleri

        Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı: Kariyerini bitiriyordu!

        Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'a gelişlerini erteleten hastalığı hakkında ilk kez konuştu. Wanda Nara, hastalığı yüzünden herksin yıkıldığını ve Icardi'nin de futbolculuk kariyerini bitirme noktasına geldiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 19:32
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          Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle gecikmeli şekilde İstanbul'a gelmişti.

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          Wanda Nara, konuyla ilgili ilk kez konuşurken, hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi ve yaşadıklarını anlattı.

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          Arjantin'den Angel de Brito'ya açıklamalarda bulunan Wanda Nara şu ifadeleri kullandı:

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          "MAURO KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ"

          "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu."

        • 5

          "HERKES ŞOKTAYDI"

          "Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir."

        • 6

          "HASTALIĞIMI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

          "Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendim."

        • 7

          "MAURO'YA 'ÖLECEĞİM' DEDİM"

          "Hastanedeyken bana durumu anlatsınlar diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim."

        • 8

          "YÜZDE 100 TEYİT EDEMEDİLER"

          "Doktorlara, 'TV'de hastalığımı söylüyorlar' dedim. Henüz bilmiyordu. Orada 5 test daha yaptırdı ama hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar."

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