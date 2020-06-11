Son dakika FRENİ PATLADI! Başkent'te feci olay! Ölü ve yaralılar var! - Haberler

AA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Aydan Caddesi'nden İvedik Caddesi kavşağı istikametine seyir halinde olan Ömer E. idaresindeki kamyonet, freninin boşalması üzerine, kırmızı ışıkta bekleyen Selman T. yönetimindeki araca çarptı. Kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobilde de hasara yol açan kamyonet, daha sonra refüjdeki direğe çarparak durabildi.

KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ

AA'daki habere göre kazada kamyonet sürücüsü Ömer E., kaldırıldığı Onkoloji Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonetteki Akgül E. ve Melike E. ile diğer aracın sürücüsü Selman T. de yaralandı. Akgül E. ve Melike E. Şehir Hastanesi'nde, Selman T. ise GATA'da tedavi altına alındı.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kazanın ardından, Karşıyaka Mezarlığı önü, İvedik ve Aydan caddeleri kavşağında aksayan trafik, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.