İstanbul Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yol kenarında oturarak sohbet eden bir grup arkadaşın yanına gelen 25 yaşlarındaki bir kişi önce sigara istedi. Birkaç dakika sonra geri dönen aynı kişi bu kez ateş isteyince, oturan grupla tartışmaya başladı.
Saroz Serhat Çolak (31),bıçaklanarak öldürüldü.
İKİ KİŞİ YARALANDI BİRİ ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre sigara ve ateş isteyen kişi, "Burada bekleyin kısa süre sonra adamları toplayıp döneceğim" diyerek oradan ayrıldı. Kısa bir süre sonra yanında bir kişiyle geri dönen bu kişi yol kenarında oturan gençlere bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 31 yaşındaki Saroz Serhat Çolak ile 30 yaşındaki Murat Aydın ağır şekilde yaralandı. Arkadaşları tarafından araç ile hastaneye kaldırılan Saroz Serhat Çolak hayatını kaybetti. Şüpheliler ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.
KATİL KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN BULUNDU
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı çalışmalarda olay yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalarda cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Şüphelilerin olaydan sonra yaya olarak kaçarken de güvenlik kameralarına yakalandıkları belirlendi. Önce eşkalleri tespit edilen şüpheliler Taner A. (36) ve Ümit S. (31) Bahçelievler´de gözaltına aldı.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan soruşturmada Taner A.'nın olayda bıçak kullanarak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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