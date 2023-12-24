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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı! Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'ya uyarı yapıldı

        Meteoroloji'den flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'da şiddetli yağış ve rüzgarın etkili olacağı ifade edildi. Açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:37
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        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        ŞİDDETLİ RÜZGARA DA DİKKAT

        Rüzgarın da Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70, yer yer 90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

        Fotoğraflar: İHA

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