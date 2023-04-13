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Fırında gizli bölmede yakalandı! Evinden patlayıcı çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen terör operasyonunda hakkında arama kararı bulunan şüpheli bir fırındaki gizli bölmeden yakalandı. Zanlının verdiği bir adreste ise 250 gram patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Giriş: 13.04.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Terör şüphelisi fırında gizli bölmede yakalandı: Evinden patlayıcı çıktı - Günün Son Dakika Haberleri
Fırında gizli bölmede yakalandı! Evinden patlayıcı çıktı
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DHA

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda aranan şüpheli, Küçükçekmece'de bir fırına yapılan operasyonda saklandığı dolabın içinde yakalandı.

DHA'nın haberine göre şüphelinin verdiği Esenyurt'taki bir adreste ise 250 gram patlayıcı madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler geçirildi.

FIRINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Operasyonların devamında bomba saklanan evi kiralayan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüpheli daha yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Ünal Yiğit'in Küçükçekmece'de bir fırında saklandığını tespit etti. 6 Nisan'da fırına operasyon düzenleyen ekipler, Yiğit'i gizli bölme olarak yapılmış bir dolabın içinde yakaladı. Gözaltına alınan Ünal Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PATLAYICI BULUNAN EVDE PARMAK İZİ ÇIKTI

Ekipler, şüphelinin Esenyurt'ta bir adresle bağlantısını tespit etti. Polis, belirlenen adrese de pazartesi günü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 250 gram ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde TATP, 600 ml sıvı halde başlatıcı olarak kullanılan hidroklorik asit, 30 gram ağırlığında ve bomba yapımında kullanılan dumansız barut, el yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap, el yapımı bombalar da akım kaynağı olarak kullanılan elektronik devre elemanları ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda, evin banyosunda bulunan dolaplarda Ünal Yiğit'in parmak izi tespit edildi.

EVİ KİRALAYAN ŞÜPHELİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

Evi Ünal Yiğit'e kiralayan kişinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda, evi kiralayan kişinin de örgüt içerisinde faaliyet yürüten Oktay C. olduğu belirlendi. Oktay C., dün Avcılar ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Coşkun'un yakalandığı adreste yapılan aramalarda ise 3 tabanca ele geçirildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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