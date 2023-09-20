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        Haberler Spor Voleybol Son dakika: Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı! Türkiye 3 - Arjantin 1 - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı! Türkiye 3 - Arjantin 1

        2024 Paris Olimpiyat elemeleri maçlarının dördüncü maçında Türkiye, Arjantin'i 3-1 ile geçti. Filenin Sultanları turnuvada yoluna 4'te 4 devam ediyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 08:49 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:47
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        • 1

          Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, 2024 Paris Olimpiyat elemeleri maçlarının dördüncü gününde, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonunda Arjantin ile karşılaştı.

        • 2

          'Filenin Sultanları' seriye devam ederek Arjantin'i de 3-1 ile geçti. Türkiye turnuvada 4'te 4 yapmış oldu.

        • 3

          Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-16 önde tamamladı.

        • 4

          İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin ortalarına doğru milli takım 1 sayı (9-8) öne geçti. Arjantin, setin ortalarında farkı kapatıp 15-12 öne geçti. Milliler 6 sayılık seri ile farkı (22-23) 1 sayıya indirse de Arjantin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

        • 5

          Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı.

        • 6

          Dördüncü sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.

        • 7

          Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı.

        • 8

          Salon: Yoyogi

          Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Michlic Agnieszka (Polonya)

          Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Elif Şahin)

          Arjantin: Nizetich, Farriol, Cugno, Bulaich Simian, Herrera Rodriguez, Mayer (Rizzo, Pelezo, Salinas, Mercado, Graff, Vera)

          Setler: 25-16, 22-25, 25-15, 25-15

          Süre: 108 dakika

        • 9

          Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.

        • 10

          Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.

        • 11

          Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

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