Feyzanur'dan 10 gündür haber yok!

Bursa'da kanser hastası bir kadın 10 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızını arıyor.
Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, 10 gün önce göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastane gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Akşam eve geldiğinde kızının evde olmadığını fark eden hasta kadın, kızının gidebileceği arkadaşlarını aradı. Olayın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından kızlarının hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kızlarından haber alamayan aile, çalmadık kapı gitmedik yer bırakmasa da kızlarının izine bir türlü rastlamadı. Genç kızın son olarak kuzenini arayıp, "Beni biraz merak etsinler bir iki güne döneceğim" dediği öğrenildi.
'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'
Evlere gündelik temizliğe giderek ailesinin geçimine destek olan kanser hastası Nuray Arslan, gözyaşları içerisinde kızının eve dönüp kapıdan girdiği anı hayal ediyor. Kızının sekreterlik kursuna gittiğini ancak uzun süredir iş bulamadığını ifade eden Nuray Arslan, "İşe girmesini babası istemedi, çalışmayı çok istiyordu, bir tek onun için tartışmıştık, gidebileceği arkadaşlarını aradık hiç birine gitmemiş, normalde telefonunu açmadan duramaz ama mesajlara bile cevap vermiyor, hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.
'KİMSE BİR ŞEY YAPMAYACAK NE OLUR ANNECİM DÖN EVE'
Gözyaşlarına boğulan hasta anne, "Kızım sen bizim kıymetlimizsin ne olur geri dön başına ne geldiyse geldi. Bittim ben ne olur annecim üzme beni sana kimse bir şey yapmayacak ne olur annecim dön eve" diyerek kayıp kızına seslendi.
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