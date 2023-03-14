Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Ankara ve İstanbul'da FETÖ ve dolandırıcılık operasyonlarında 20 gözaltı! - Güncel haberler

Ankara ve İstanbul'daki FETÖ ve dolandırıcılık operasyonlarında 20 gözaltı!

Başkent Ankara ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü ile örgütlü dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı

Giriş: 14.03.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara ve İstanbul'da FETÖ ve dolandırıcılık operasyonlarında 20 gözaltı! - Güncel haberler
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 6 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçmiş zamanlarda yapılan operasyon sonrasında mağdurların çeşitli sebeplerle ikna edilerek yeniden dolandırılmalarına ilişkin İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "örgütlü şekilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen dosya kapsamında, İstanbul Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden yapılan operasyon sonrasında mağdur kişilerin çeşitli sebeplerle ikna edilerek, banka hesapları üzerinden para göndermek suretiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık olaylarında banka hesapları kullanılan kişilerin alınan ifadeleri ve yapılan araştırmalar sonucunda örgütün üst yapısı ve diğer "hesapçı"ların tespiti amacıyla, 3 aylık teknik ve fiziki çalışma yapıldı.

İncelemeler sonucunda tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Erzurum, Adana, Tekirdağ ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürülürken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Her şey var!
Her şey var!
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 gözaltı
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 gözaltı
Sağanak ve kar yağışı uyarısı
Sağanak ve kar yağışı uyarısı
3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı
3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.