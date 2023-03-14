Ankara ve İstanbul'da FETÖ ve dolandırıcılık operasyonlarında 20 gözaltı! - Güncel haberler

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 6 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçmiş zamanlarda yapılan operasyon sonrasında mağdurların çeşitli sebeplerle ikna edilerek yeniden dolandırılmalarına ilişkin İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "örgütlü şekilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen dosya kapsamında, İstanbul Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden yapılan operasyon sonrasında mağdur kişilerin çeşitli sebeplerle ikna edilerek, banka hesapları üzerinden para göndermek suretiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık olaylarında banka hesapları kullanılan kişilerin alınan ifadeleri ve yapılan araştırmalar sonucunda örgütün üst yapısı ve diğer "hesapçı"ların tespiti amacıyla, 3 aylık teknik ve fiziki çalışma yapıldı.

İncelemeler sonucunda tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Erzurum, Adana, Tekirdağ ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürülürken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.