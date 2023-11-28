Ferdi Kadıoğlu'na dev talip!
Fenerbahçe ve Türk futbolunun yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu'na dev bir talip daha çıktı.
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Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, transferin de gözdesi haline geldi.
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Son yıllarda ortaya koyduğu futbolla takımın en sivrilen oyuncusu olan ve birçok mevkide oynama özelliğiyle de öne çıkan 24 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.
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Daha önce Ajax, Newcastle United ve Inter'in gündemine gelen Ferdi'ye şimdi de Alman devi Borussia Dortmund talip oldu.
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Alman Bild'de yer alan habere göre; güçlü bir bek oyuncusu arayan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nun son 2 sezonda sergilediği performanstan etkilenerek Fenerbahçe'ye transfer teklifi yaptı.
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Alman devi, tüm kriterlere uyan Ferdi'yi ocak ayında transfer edebilmek için sarı-lacivertlilerden fiyat istedi.
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Fenerbahçe yönetiminin Ferdi için Dortmund'dan 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
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Dortmund'un ara transfer için bütçesinin bu kadar yüksek olmadığı ancak yılda 9 milyon euro kazanan Thomas Meunier ile yolların ayrılması durumunda Ferdi'ye 30 milyon euro bonservis ödeyebileceği öne sürüldü.
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Fenerbahçe'nin 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 167 maçta 15 gol atıp 20 de asist yaptı.
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Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
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