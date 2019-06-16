16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu açıklandı.
Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üyelere mali konularla ilgili sunum yapıldı.
Fenerbahçe Kulübünün 31 Aralık 2018 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 284 milyon 100 bin 806 lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 2 milyar 232 milyon 502 bin 779 lira olduğu belirtildi.
Toplam borcun 2018 sonunda 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu kaydedildi.
Kulübün 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 821 milyon 354 bin 860 lira olduğu açıklanmıştı.
BURHAN KARAÇAM: BİR LİRALIK KUR ARTIŞI 300 MİLYON LİRALIK ZARARA NEDEN OLUYOR
Sarı-lacivertli kulübün başkan yardımcısı ve muhasip üyesi Burhan Karaçam, dövizdeki artıştan olumsuz etkilendiklerini söyledi.
Borç ve faaliyetlerin döviz üzerinden yapıldığını aktaran Karaçam, şunları kaydetti:
"Faaliyetlerimizin büyük bir kısmı döviz cinsinden. Fenerbahçe'nin dövize karşı hassas bir yapısı var. Döviz varlıklarımız, döviz borçlarımızdan 300 milyon dolar daha az. Kurlarda artış olduğu zaman dövizli borçlarımızın çokluğu nedeniyle zarar ediyoruz. Her 1 liralık kur artışı bize o dönem içinde 300 milyon liralık zarara neden oluyor. Toplam borç ve yükümlülüklerimiz 3,5 milyar lira. Bu kadar kurun arttığı ortamda lira cinsinden borçların artması normal. Yıllardan beri birikmiş bir zarar var. Bu zarar 2017 yılı sonunda 1,461 milyar lira iken 2018 yılı sonunda 1,912 milyar liraya yükseldi."
Karaçam, 2018'de bir önceki yıla göre 2 kat gelir elde ettiklerini vurgulayarak, "2017'de 763 milyon lira gelir üretmişiz. 2018'de 1,260 milyar gelir, 242 milyon lira da bağış gelirleri olmuş. İki katı gelir elde edilmesine rağmen zarar etmekten kurtulamamışız. Çünkü giderlerimiz 1,034 milyar liradan 1,4 milyar liraya yükselmiş. İki katı kadar gelir elde etmemize rağmen toplamda dönem zararı 598 milyon liradan, 570 milyon liraya inmiş." şeklinde görüş belirtti.
BAĞIMSIZ DENETÇİDEN UYARI
Bağımsız denetçi firma adına açıklamada bulunan Kaan Birdal, sarı-lacivertli kulübün sürekliliği açısından ciddi şüphe olduğunu kaydetti.
Birdal, kulübün öz kaynaklarının negatifte olduğuna değinerek, "31 Aralık 2018 itibarıyla grubun net dönem zararının 569 milyon 899 bin 139 lira olduğuna, aynı tarih itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin dönem varlıklarını 831 milyon 404 bin 18 lira geçtiğine ve net öz kaynaklarının negatif 1 milyar 912 milyon 411 bin 791 lira olduğuna değinen tabloya dikkat çekeriz. Bu durum işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi bir şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.
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