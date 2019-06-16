Fenerbahçe'nin mevcut tüzüğün bazı maddelerinde yapılacak değişiklik için olağanüstü genel kurul ile olağan mali genel kurul toplantıları, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Tüzük değişikliği kongresi, saat 10.00'da başlarken değişiklik yapılabilmesi için gereken sayıya ulaşılamadı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre aidatını yatıran üye sayılarından yüzde 10'unun tüzük değişikliği toplantısına katılması gerekirken kongrede bu sayıya ulaşılamadı.Öte yandan Fenerbahçe'de 23 bin civarında üyenin aidatlarını yatırdığı da öğrenildi.

MALİ GENEL KURUL 13:00'TE

Fenerbahçe'nin 2018 yılı mali genel kurulu ise saat 13.00'te başlayacak. Mali kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı ibraya sunulacak, 2019 yılı bütçesi oylanacak.