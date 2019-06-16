16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Kulübünde, olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor. Mali kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı ibraya sunuldu, 2019 yılı bütçesi oylanacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan mali genel kurulda açıklamalar yaptı. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"AZİZ YILDIRIM MEKTUP GÖNDERDİ"
"Geçen sene tarihimizin en yüksek katılımlı genel kurulunu yaptık. 20 sene sonra yönetim değişikliği oldu. Bizim bakış açımız önceki yönetimden farklı olabilir. 2018 ibrası nasıl olacak diye düşündük, Vefa Bey ile konuştuk. Eski yönetimin 4 ayının ibra edilmediği konusu gündeme geldi. Bizim acaba bu senenin tümünü mü oylamamız gerekiyor, bir bölümünü mü? 2 ayrı yönetim olduğu için 2 ayrı döneme bölünecek. İlk 4 ay eski yönetim, 1 ay bir ara dönem ve bizim yönetimimiz. 2 ayrı gündem maddesi koyduk. Sonra eski yönetimin ibra edilmeyeceği yönünde polemikler oldu. Geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğuna kanaat getirdik. Aziz Yıldırım da ibra edilmeyeceğine dair düşünceye sahipmiş. O da neden ibra edilmesi gerektiğini ifade eden bir mektup gönderdi"
"Oylama yapıldı, yapılmadı... 3 ay içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş bir karardır. Geçen senenin ibrası kabul görmüştür. Bu maddeleri bugünkü gündemden çıkaracağız. Onu ifade etmek istedim. İlerleyen saatlerde biz de sizlere genel faaliyetler, düşüncelerimizi aktaracağız. Bizim ibra ile ilgili düşüncemiz belli. A.Ş'de ve derneklerde tamamen ayrıdır"
"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK OLMADIĞI HALLERDE İBRA, TEAMÜLLERE TABİDİR. ÖNEMLİ OLAN GÖNÜLLERDE İBRA EDİLMEKTİR"
"Herhangi bir usulsüzlük olmadığı hallerde ibra teamüllere tabidir. Derneklerde 15 asil, 7 yedek üye var. Üyelerin bir kısmı çok faaldir, bir kısmı yoktur. İbra edilmeyecek bir husus olduğu takdirde bu iyi düşünülmelidir. Geçen senenin ibrası bizim açımızdan da yeterlidir. 2018'in tümünün ibra edilip, zabıtlara geçilip resmi hale getirmek istedik. Geçen senenin ibrasını kabul ediyoruz. Önemli olan gönüllerde ibra edilmektir. O da sizlerin vicdanlarına kalmıştır. Babalar gününde katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım kulübümüz için faydalı bir toplantı olur. Sağ olun, var olun"
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