Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Genel kurulda üyelerin onayına bir dizi yetki sunuldu. Sarı lacivertli yönetim, genel kurul üyelerinden spor branşlarıyla ilgili şirketler, ticari işletmeler ve gayrimenkul yatırımlarla ilgili görev süresinin bitimine kadar yetki talep etti.

Fenerbahçe yönetimi ayrıca; Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Grubu ile yapılması planlanan iş birliğinin görüşülmesi için yetki istedi.

Yapılan oylamalar sonrasında Fenerbahçe Kulübü genel kurul üyeleri, yönetim kuruluna oy birliği ile etki verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu toplantısında başkan Ali Koç ve yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı.

Ali Koç genel kurulun devamında bir kez daha kürsüye çıkarak şunları söyledi:

"Haydi biz kötüyüz, vasatız tamam. Peki basketbolda? Final Four'a 2 rekor kırarak gittik. Ardından sakatlıklar yaşadık, adeta üstümüze kara bulutlar çöktü. Final Four'da yaşanan talihsizlikleri de biliyorsunuz. İnşallah bütün uğursuzlukları üstümüzden atarız.

Ali Asker Aksu'nun 'Yönetim kişi başı 1 milyon TL verirse ben 10 milyon TL vereceğim' sözleri hakkında Koç: "Yönetimdeki arkadaşlarla konuştuk, o 10 milyon TL koymaya razıysa salı günü 22 kişi 22 milyon TL vereceğiz. Haber verin kendisine, FB TV'den izlesin. "

"LİGİN İLK YARISI İLE İKİNCİ YARISI ARASINDA ACI ÇEKMEK AÇISINDAN FARK YOKTU"



"Ligin ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında acı çekmek açısından bir fark yoktu. Bu kadar talihsizliğin, hatanın olduğu sezondan ders almaya bakacağız. Biri Comollizede lafını kullandı. Hata yapmış olabilir ama geçmişine bakarsanız futboldan anlamadığını söyleyemezsiniz."

"Bir babayiğit '300 milyon euro versin ama 30 yıl istemesin' diyorsunuz. Böyle biri çıkarsa biz hemen görevi bırakıp, gece gündüz onun emrinde oluruz"

"Göreceksiniz bizden ayrılacak futbolcular neler yapacaklar başka takımlarda. Bize bir şeyler oldu. Suçlusu benim, Comolli Momolli değildir."

"FENER OL'DAN 20-25 MİLYON DOLAR KAYNAK GİRDİ AMA BUNA RAĞMEN DENİZ ARTIK BİTTİ

"140 milyona yakın bir parayı içeri soktuk. 'Fener Ol' kampanyasıyla 20-25 milyon dolar kaynak girdi ama buna rağmen bitti. Futbolcuların ödemelerinde hala 2 ay geriden geliyoruz. Basketbolcularda 1 ay geriden geliyoruz. Deniz artık bitti."

"Keşke seçim bu sene olsaydı. Seçim günü, 'Bazen kazanarak kaybedersiniz' dedim. Onlar kaybederek çok şey kazandılar. Siz neler olduğunun farkında değilsiniz."

"BASKETBOLDA KÜÇÜLMEYE GİTMEYECEĞİZ"

"Biz 30 milyon dolar olan basketbol takımımızın bütçesinde küçülmeye gitmeyeceğiz. Bunu da söyleyeyim."

2019 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı mali genel kurulunda 2019 bütçesi de üyelerin oylarına sunuldu.

Fenerbahçe Kulübünün 2019'daki gelirleri 1 milyar 472 milyon lira olarak kabul edilirken, giderleri ise 1 milyar 585 milyon lira olarak onaylandı.

Kulübün dönem zararı ise 794 milyon lira olarak belirlendi.