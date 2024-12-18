FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 yılının son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti. Karar 1'e karşı 11 oyla alındı. Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puan ve geçen ayki 25 baz puanlık indirimin ardından 3 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi. FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki riskleri genel olarak dengede değerlendirdiği belirtilen karar metninde "Ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor ve Komite, iki hedefiyle ilgili her yönden risk faktörüne de dikkat ediyor" denildi.