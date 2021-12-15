Feci kaza! Buğday kepeğinin altında kaldı

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda kum yüklü kamyon kaza yaptı. Devrilen kamyonun kasasındaki buğday kepeğinin altında kalan motosikletli kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, yaralıyı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.