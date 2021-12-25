Faruk Tınaz'a veda

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Tınaz'ın cenazesi, İstanbul'dan uğurlandıktan sonra merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.
Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.
TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı da üzgün olduklarını ifade ederek, "İyi bir ağabeyimizi kaybettik. Tertemiz kalbiyle, o güzel sesiyle her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk ağabey kalacak." diye konuştu.
Tınaz'ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi. Törene, Tınaz'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın ve diğer yetkililer katıldı.
Tınaz, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 23 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.
"SAHNELERE DÖNMEK BENİ KORKUTUYOR" DEMİŞTİ
Öte yandan 2019'da Nişantaşı'nda eşi Canan Tınaz ile birlikte objektiflere yansıyan 80'li yılların başarılı sanatçısı Faruk Tınaz, sahnelere dönmek istemediğini belirtmişti.
Tınaz, "Ben en son albümü 2008 yılında çıkardım. O yüzden sahnelere dönmek beni korkutuyor. Sahnede olmak özel hayatımda problem olabilir. O yüzden ben böyle iyiyim." demişti.
"KENDİ ÇİFTLİĞİM VAR"
Yarış atlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Faruk Tınaz, "Kendi çiftliğim var, yaklaşık 30 tane atım var. Mars isimli atım çok iyi, yarışları çoğu zaman kazanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
FARUK TINAZ HAKKINDA
Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Tınaz, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.
ÜÇ KEZ 'YILIN SANATÇISI' SEÇİLDİ
Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de üç kez "Yılın Sanatçısı" seçildi. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümlerine imza attı.
Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.
ALBÜMLERİ
Göz Göze - 1988
Şansım Açıldı - 1989
Ömrümü Çalan Yıllar -1991
Kal Benimle - 1994
Kalbimin Kadını - 1998
Dinlenesi Şarkılar -2007
Yunus Gibi - 2012
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