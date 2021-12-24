Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören!

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Müzik dünyasından bir yıldız daha kaydı. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Faruk Tınaz, dün İstanbul'da pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 65 yaşında vefat eden Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tınaz için İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi.

Faruk Tınaz'a veda törenine katılanlar arasında Türkiye Jokey Kulübü'nün Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can Güven, şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan da vardı.

"DOKTOR TEŞHİSİ ATLADI"

Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu belirtti.

Tınaz, “Evet, burada çok hüzün var ama bence Faruk çok mutlu. En çok olmak istediği yerlerden bir tanesi. Hastalığı dolayısıyla 9 aydan beri gelemediği bir yerde olduğu için bence bu hüznü dağıtmıştır burada ve gülümsüyordur. Çok mutlu olduğuna inanıyorum burada olmasından dolayı. Doktorun raporu okumasıyla ilgili bir ihmal bu. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. İhmal etmek değil. Doktorun raporu okumamasıyla alakalı bir ihmal, teşhisi atlaması daha doğrusu... Şu acı içinde bunlara bu şekilde cevap verirken sekebilir kelimelerim. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum.” açıklamasında bulundu.

"BÖYLE BİR VEDAYI DÜŞLEMEMİŞTİM"

Faruk Tınaz’ın şair ve bestekar arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan, “Şüphesiz hepimizin acısı çok büyük. Aslında her giden bizden bir şeyler götürüyor. Farkında mıyız bilmiyorum ama... Kimi çocukluğumuzu, kimi gençliğimizi, kimi anılarımızı... Sanatçı olarak, insan olarak tanımaktan onur duyduğum, gurur duyduğum bir hemşerimdi. Aynı kuşağın insanlarıydık. Çok ortak heyecanlarımız oldu. Yıllarca beraber şarkılar da yaptık. Hatta çok enteresandır. Bir şarkımızda ben ona şöyle yazmıştım; 'Gün gelir gidersen çok şey istemem; bir resim, bir çiçek, bir anı yeter.' demiştim. 'Beni öldürmeye hançer arama; bir mektup, bir mendil, bir veda yeter.' demiştim ama böyle bir vedayı hiç düşlememiştim açıkçası.” şeklinde konuştu.

"YERİ DOLDURULAMAZ"

Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Can Güven ise, "Ata çok yatırım yapmıştı. Çiftlik almıştı, atlar almıştı, kısraklar almıştı... Onun şerefine her sene personele yaptığım iftar yemeğine bütün kulüp kodamanlarını Özdemir Bey’i, Sadık Bey’i, Rahmetli Cemal Koray’ı hepsini çağırdım. Yemek yendi, iftar açıldı. Duanın sonunda Faruk’a ben, 'Bir şarkıyla bunu şenlendirelim. ' dedim. Bir bülbül kasidesi okudu ki bütün bülbüller şakıdı. Millet ağladı, hiç unutmuyorum. ‘Bu arkadaşı almayacağız da kimi alacağız? Şimdiden üyeliğin hayırlı olsun.’ dedi. Alkışlarla ilk defa müracaatında bu sevgili kardeşim üye oldu. Yeri doldurulmaz. Kendisini her zaman kalbimizde yalatacağız. Mekanı cennet olsun." dedi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Tınaz'ın vefatı Türkiye Jokey Kulübü'nün Twitter hesabından duyurulmuştu. Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

CENAZE TÖRENİ

Tınaz için 25 Aralık Cumartesi günü memleketi Adana'da Kabasakal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacağı belirtilmişti. Sanatçının cenazesinin Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği açıklanmıştı.

"SAHNELERE DÖNMEK BENİ KORKUTUYOR" DEMİŞTİ

2019'da Nişantaşı'nda eşi Canan Tınaz ile birlikte objektiflere yansıyan 80'li yılların başarılı sanatçısı Faruk Tınaz, sahnelere dönmek istemediğini belirtmişti.

Tınaz, "Ben en son albümü 2008 yılında çıkardım. O yüzden sahnelere dönmek beni korkutuyor. Sahnede olmak özel hayatımda problem olabilir. O yüzden ben böyle iyiyim." demişti.

"KENDİ ÇİFTLİĞİM VAR"

Yarış atlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Faruk Tınaz, "Kendi çiftliğim var, yaklaşık 30 tane atım var. Mars isimli atım çok iyi, yarışları çoğu zaman kazanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

FARUK TINAZ HAKKINDA

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak, TRT'de çalışmaya başladı.

2010 YILINDA VİLLASI DARP EDİLMİŞTİ

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

ALBÜMLERİ

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012