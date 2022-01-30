Köpeğini gezdiriyordu, açık kablo öldürdü

DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 'Miel' isimli köpek, gezdirildiği sırada aydınlatma direğinde açık bırakıldığı belirtilen kablodan elektriğe kapılarak öldü. O anlar kameraya yansıdı.

Şişli ilçesi Barutçular Sokak'ta 25 Ocak Salı günü meydana gelen olayda, 'Miel' isimli Sırp tazısı cinsi köpek, sahibinin arkadaşı tarafından gezdiriliyordu. Miel bir anda kablosu açık olan aydınlatma direğine yöneldi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Yönelmesi ile birlikte açık bırakılan kablolardaki elektrik akımına kapıldı. Miel'i gezdiren kadın çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki bir esnaf Miel'i sokak lambasından uzaklaştırarak, kalp masajı yaptı.

KALP MASAJININ ARDINDAN VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Kalp masajının ardından Miel'i aracına koydu, veterinere götürdü. Miel veterinerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi şikâyetçi olacağını belirtti.

'DİREĞE DOKUNDUĞU AN HAREKETSİZ KALDI'

Esnaf Eyüp Beyhan "İçeride oturuyorduk, bir çığlık sesi geldi. Köpek yerde hareketsiz yatıyordu. Bir esnaf arkadaşım kalp masajı yaptı. Ardından da kucaklayıp veterinere götürdü. Köpek direğe dokunduğu an hareketsiz olarak kaldı. Elektrik firması çalışanları dün geldi bir işlemler yaptı. O kabloları kapattı. Bir çocuk da oraya dokunabilirdi" dedi.

Eyüp Beyhan ve Emre Atabey

'KÖPEK ÖLENE KADAR KİMSE BİLMİYORDU'

Berber Emre Atabey ise, "Bu lambadaki kablolar uzun süredir açıktaydı. Elektrik kaçağı var mı yok mu kimse bilmiyordu. Ta ki köpek ölene kadar" diye konuştu.