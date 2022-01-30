Facia 'geliyorum' dedi! Köpeğini gezdiriyordu, açık kablo öldürdü
İstanbul Şişli'de facia 'geliyorum' dedi. 'Miel' isimli köpek, sahibinin arkadaşı tarafından sokakta gezdirildiği sırada aydınlatma direğine yöneldi. Direkte açık bırakıldığı belirtilen kabloyla temas eden talihsiz köpek, elektrik akımına kapıldı. Kadının yardım çığlıklarına koşan bir vatandaşın kalp masajı yaptığı köpek, veterinerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı
İstanbul'un Şişli ilçesinde, 'Miel' isimli köpek, gezdirildiği sırada aydınlatma direğinde açık bırakıldığı belirtilen kablodan elektriğe kapılarak öldü. O anlar kameraya yansıdı.
Şişli ilçesi Barutçular Sokak'ta 25 Ocak Salı günü meydana gelen olayda, 'Miel' isimli Sırp tazısı cinsi köpek, sahibinin arkadaşı tarafından gezdiriliyordu. Miel bir anda kablosu açık olan aydınlatma direğine yöneldi.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
Yönelmesi ile birlikte açık bırakılan kablolardaki elektrik akımına kapıldı. Miel'i gezdiren kadın çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki bir esnaf Miel'i sokak lambasından uzaklaştırarak, kalp masajı yaptı.
KALP MASAJININ ARDINDAN VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ
Kalp masajının ardından Miel'i aracına koydu, veterinere götürdü. Miel veterinerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi şikâyetçi olacağını belirtti.
'DİREĞE DOKUNDUĞU AN HAREKETSİZ KALDI'
Esnaf Eyüp Beyhan "İçeride oturuyorduk, bir çığlık sesi geldi. Köpek yerde hareketsiz yatıyordu. Bir esnaf arkadaşım kalp masajı yaptı. Ardından da kucaklayıp veterinere götürdü. Köpek direğe dokunduğu an hareketsiz olarak kaldı. Elektrik firması çalışanları dün geldi bir işlemler yaptı. O kabloları kapattı. Bir çocuk da oraya dokunabilirdi" dedi.
'KÖPEK ÖLENE KADAR KİMSE BİLMİYORDU'
Berber Emre Atabey ise, "Bu lambadaki kablolar uzun süredir açıktaydı. Elektrik kaçağı var mı yok mu kimse bilmiyordu. Ta ki köpek ölene kadar" diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Facia 'geliyorum' dedi! Açık kablo öldürdü/son-dakika-facia-geliyorum-dedi-acik-kablo-oldurdu-3329948
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