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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor

        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Ağrı çevrelerinde yağmur geçişleri görülürken diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Eyyam-ı bahar sıcakları sona ererken, kuzeyde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 07:30
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        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 31°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
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