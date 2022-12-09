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SON DAKİKA EYT HABERLERİ BUGÜN |Bakan Bilgin'den EYT düzenlemesinde yaş şartı sınırı açıklaması! EYT yasasında yaş sınırı ne olacak? EYT son durum

Bakan Bilgin'den kritik açıklama! EYT yasasında yaş sınırı ne olacak?

EYT son dakika gelişmeleri yakında takip edilirken konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Bakan Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada “En kapsamlı düzenlemenin yapılacağından kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı ve ay sonunu işaret etti. İşte EYT'de yaş sınırı hakkında merak edilen güncel gelişmeler...

Giriş: 09.12.2022 - 07:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesi konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin'in, “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz." açıklamalarıyla gözler ay sonuna çevrildi. İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi hakkında yaşanan son gelişmeler...

  • BAKAN BİLGİN'DEN YAŞ SINIRI HAKKINDA AÇIKLAMA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak “En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

    3 temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti. Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis’le paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis’le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın.” dedi.

  • "EYT MESELESİNİN İŞVEREN BOYUTU DA VAR"

    EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, gazeteci tanıdıklarım, doğrudan doğruya EYT'li olan yurttaşlarımız hep bu soruyu soruyorlar; niye uzadı? Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. En son odaları dinlemeye başladık. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları. Doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren, 'benim kıdemli çalışanlarım yaklaşık işletmelerde yüzde 15, en düşüğü yüzde 10, biz bunları kaybetmek istemeyiz, ama mali yükü var' deniyor. Başka tekliflerde bulunanlar, şunu öteleyin diyenler oluyor. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var.

  • "BÜTÜN SEÇENEKLER KONUŞULDU"

    AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Kurtulmuş, “Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir.” İfadelerini kullandı.

  • KÜLLİYE'DE EYT DÜZENLEMESİ İÇİN SON TOPLANTI

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen son toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin detaylar ele alındı. 

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli  ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

  • "EN GEÇ 2023 YILI BAŞINDA YASALAŞACAK"

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

  • YAŞ ŞARTI MECLİS'E GELİYOR!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'te Genel Kurul görüşmelerinde EYT düzenlemesinde yaş şartı sınırı konusuna netlik kazandıracağını açıkladı.

  • EYT'DE YAŞ SINIRI ŞARTI OLACAK MI?

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirilmeler yapıldı. EYT yasasının ele alındığı toplantıda kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş şartı yeniden gündeme geldi.

  • EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT yasasına ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan'dan gelecek. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesin Aralık ayı içerisinde ve ya 2023 yılının ilk ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

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