TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.53, bir önceki aya göre ise yüzde 4.75 yükseldi.

Böylece yıllık enflasyon yükselişini 3. aya taşırken, 2023'ün en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 58.94, aylık enflasyon yüzde 9.09 olarak açıklanmıştı.

TÜİK verilerine göre eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20.16 ile konut oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92.48 ile lokanta ve oteller olarak kayıtlara geçti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Eylül 2023:

EĞİTİM MASRAFLARI BİR AYDA YÜZDE 30 YÜKSELDİ

Aylık olarak bakıldığında ise eylülde en az artış gösteren ana grup yüzde 2.59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 30.27 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Eylül 2023:

Çekirdek enflasyon olarak da bilinen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5.06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.22 olarak gerçekleşti.