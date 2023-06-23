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Türkiye'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı bir terörist kıskıvrak yakalandı. Zanlının evinde bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Giriş: 23.06.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröriste kelepçe! Bomba malzemeleri bulundu
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröriste kelepçe!
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DHA

Türkiye'de eylem hazırlığındaki DEAŞ´lı terörist A.H. İstanbul'da yakalandı. Evinde bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen şüphelinin daha önce Türkiye´de yapılan terör saldırılarıyla ilgili araştırma yaptığı tespit edildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgüt mensubu A.H. isimli yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye´de silahlı eylem gerçekleştirme arayışında olduğunu tespit etti. Ekipler, bunun üzerine şüphelinin kaldığı adresi belirledi. Şüphelinin kaldığı Bahçelievler'deki eve 18 Haziran´da operasyon düzenlendi. A.H., operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, bomba yapım aşamasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Öte yandan A.H. isimli yabancı uyruklu şüpheliye ait olan dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından militanlarına eylem yapmaları için özel olarak hazırlanan bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları ile dokümanları incelediği, yine geçmiş dönemde Türkiye´de meydana gelen terör saldırıları ile ilgili araştırmalarda bulunduğu tespit edildi. . Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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