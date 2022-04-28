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Küçükçekmece'de evlenme teklifini geri çeviren kadını silahla rehin aldı

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de rehine kâbusu yaşandı. Olayda hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay Erbay (48), evlenme teklifini geri çevirdiği Hayri Karaman (48) tarafından silahla rehin alındı. Saldırgan Hayri Karaman, kadının kafasına dayadığı silahı ateşlemek istedi. Şans eseri silahın ateş almaması cinayeti önledi. Polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi

28.04.2022 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Evlilik teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! - Haberler
Evlilik teklifini reddedince silahla rehin alındı!
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DHA

Son dakika... Korkunç olay, 25 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay Erbay, eski erkek arkadaşı Hayri Karaman tarafından silahla rehin alındı.

KORKU DOLU SANİYELER

Başına silah dayanan kadını görenler polisi aradı. Polis ekipleri Hayri Karaman'ı silahını atması için uyardı.

TETİĞİ ÇEKTİ, ATEŞ ALMADI

Uyarıları dikkate almayan Karaman, kadının başına dayadığı silahın tetiğini çekti. Silahın ateş almaması üzerine polis ekibi Karaman'ı etkisiz hale getirdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Polis tarafından kurtarılan Günay Erbay, Hayri Karaman ile daha önceden birliktelikleri olduğunu ama evlenme teklifini kabul etmediği anlattı. Erbay, kendisini evlenmeye zorladığını, sürekli rahatsız ettiğini, şikayetçi olduktan sonra uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.

Saldırgan silahıyla birlikte Küçükçekmece Kadına Şiddet ve Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine teslim edildi. Karaman'ın silahının şarjörünün dolu olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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