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Bayrampaşa'da oğlu tarafından bıçaklanan anne ve baba hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre ilçede beraber yaşadığı annesi Fatma A. (40) ve babası Rahmi A'yı (57) henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklayan Emre A. (20) olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşuların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldürülen Rahmi A. KISKIVRAK YAKALANDI Ağır yaralanan çift, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. REKLAM