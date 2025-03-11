Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.438,33 %0,15
        DOLAR 36,5838 %0,08
        EURO 39,9906 %0,89
        GRAM ALTIN 3.430,09 %1,02
        FAİZ 37,15 %-0,30
        GÜMÜŞ GRAM 38,50 %1,96
        BITCOIN 81.392,00 %2,67
        GBP/TRY 47,3712 %0,56
        EUR/USD 1,0925 %0,84
        BRENT 69,94 %0,95
        ÇEYREK ALTIN 5.608,20 %1,02
        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Euro 40 TL'yi gördü - Para Haberleri

        Euro 40 TL'yi gördü

        Euro ilk kez 40 TL'nin üzerini görerek rekor kırdı. Euro/TL 2025 genelinde yüzde 9.3 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euro 40 TL'yi gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Euro ilk kez 40 TL'nin üzerini görerek rekor kırdı. Euro/TL paritesi TSİ 16.44 itibariyle 40,01 TL'den işlem görüyor.

        Söz konusu rekor seviye Euro/dolar paritesindeki yükselişin ardından geldi. ABD'de başta ek gümrük vergileri olmak üzere Trump'ın uyguladığı ekonomik politikalar resesyon korkusunu artırdı. Bu sebeple Euro/dolar kasım ayından bu yana ilk kez 1.09'a yükseldi.

        Euro 2024 genelinde dolar karşısında yüzde 5.8 değer kazandı. Euro/TL ise bu süreçte yüzde 9.3 yükseldi.

        ALMANYA'DA HARCAMALAR ARTACAK

        Euro/dolar bugün yüzde 0.8 yükselirken, bu yükselişi özellikle Almanya’daki gelişmeler destekledi. Almanya’da yeni koalisyon hükümetini kurması beklenen partiler, savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 1’ini aşmasını sağlamak amacıyla borç limiti kanunlarını reforme etmek için anlaşmaya vardı.

        Ayrıca Almanya’nın yeni şansölyesi olması beklenen Friedrich Merz, 500 milyar Euro’luk özel bir altyapı fonu oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu harcama odaklı genişlemeci yaklaşım Euro’nun dolar karşısında değerlenmesini sağladı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Habertürk Anasayfa