Euro ilk kez 40 TL'nin üzerini görerek rekor kırdı. Euro/TL paritesi TSİ 16.44 itibariyle 40,01 TL'den işlem görüyor.

Söz konusu rekor seviye Euro/dolar paritesindeki yükselişin ardından geldi. ABD'de başta ek gümrük vergileri olmak üzere Trump'ın uyguladığı ekonomik politikalar resesyon korkusunu artırdı. Bu sebeple Euro/dolar kasım ayından bu yana ilk kez 1.09'a yükseldi.

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Euro 2024 genelinde dolar karşısında yüzde 5.8 değer kazandı. Euro/TL ise bu süreçte yüzde 9.3 yükseldi.

ALMANYA'DA HARCAMALAR ARTACAK

Euro/dolar bugün yüzde 0.8 yükselirken, bu yükselişi özellikle Almanya’daki gelişmeler destekledi. Almanya’da yeni koalisyon hükümetini kurması beklenen partiler, savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 1’ini aşmasını sağlamak amacıyla borç limiti kanunlarını reforme etmek için anlaşmaya vardı.

Ayrıca Almanya’nın yeni şansölyesi olması beklenen Friedrich Merz, 500 milyar Euro’luk özel bir altyapı fonu oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu harcama odaklı genişlemeci yaklaşım Euro’nun dolar karşısında değerlenmesini sağladı.

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