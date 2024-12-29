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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eskişehir’de belediyenin yeni yıl etkinlik alanına zarar veren şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Eskişehir’de belediyenin yeni yıl etkinlik alanına zarar veren şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yılbaşı etkinlikleri için yapılan düzenlemeleri parçalayan ve esnaf stantlarına zarar veren bir şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 29.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 29.12.2024 - 19:26
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        Yılbaşı süslerini parçaladı! Tutuklandı
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        Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’nin yılbaşı eğlenceleri kapsamında açtığı yeni yıl pazarında esnaf stantlarıyla yılbaşı süslerine zarar veren Burak Ö., polis ekipleri tarafından tutuklandı.

        Odunpazarı Belediyesi yılbaşı etkinlikleri kapsamında tarihi Odunpazarı turistlik bölgesinde esnaf stantlarının yanı sıra çocuklar ve büyükler için eğlencelerin düzenlendiği yeni yıl pazarı adıyla etkinlik alanı açtı.

        Alana, saat 05.30 sıralarında gelen Burak Ö., bağırıp yeni yıl süslerini sökerek çadırları ve esnafın stantlarını dağıttı. Burak Ö., alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün heykeli çevresindeki ışıklandırmayı da söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Burak Ö. ekipler tarafından yakalandı.

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        Kamu malına zarar vermek suçlamasıyla elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınan Burak Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Burak Ö.’nün etkinlik alanına zarar verdiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI: KABUL EDİLEMEZ BİR SALDIRI

        Odunpazar Belediye Başkanı Kazım Kurt, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, vatandaşlarımıza yeni yıl coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarı, 29 Aralık 2024 tarihinde sabah saat 05:40’da, kabul edilemez bir saldırıya maruz kalmıştır.

        Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, “Burası şeriat ülkesi” diyerek stantlara, ışıklandırmalara, çadırlara ve masalara zarar vermiş; ayrıca Atatürk ve İsmet İnönü anıtları için “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” ifadelerini kullanarak anıtın ışıklandırmasına zarar vermiştir. Şahıs, olayın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır.

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        Bizler, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, Cumhuriyet’in değerlerine bağlı bir belediye olarak, bu tür provokasyonların asla amacına ulaşamayacağını ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

        Halkımızın huzurunu, birliğini ve beraberliğini hedef alan bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin takipçisi olacağız. Odunpazarı’nın barışçıl, çağdaş ve aydınlık yüzünü karartmaya çalışan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz.

        Tüm hemşehrilerimizi, bu tür provokasyonlara karşı duyarlı olmaya ve ilçemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

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