Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Eski Nilüfer Belediye Başkanı ile 14 kişi tutuklandı

        Eski Nilüfer Belediye Başkanı ile 14 kişi tutuklandı

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eşi Zeynep Erdem ve 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 08:14 Güncelleme: 14.10.2025 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Nilüfer Belediye Başkanı ile 14 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

        Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç, tutuklandı.

        Turgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.

        Bu arada aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Soruşturma kapsamında Erdem ve 20 zanlı 10 Ekim'de, şüphelilerden biri ise dün yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

        Turgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 22 zanlı, dün adliyeye sevk edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu?
        Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu?
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Montella'dan Berke Özer açıklaması!
        Montella'dan Berke Özer açıklaması!
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Rusya'dan Filistin devleti çağrısı
        Rusya'dan Filistin devleti çağrısı
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Filistinliler serbest kaldı
        Filistinliler serbest kaldı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Habertürk Anasayfa