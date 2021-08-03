Erol Evgin'in acı günü

Usta sanatçı Erol Evgin, ağabeyi Atilla Evgin'in vefatıyla sarsıldı. Evgin, acı haberi ağabeyi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Sanatçı, Instagram'dan yayınladığı gönderide, "Sevgili Ağabeyim Atilla Evgin'i sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun. Büyük acımı paylaşan tüm dostlarıma teşekkür ederim." sözlerine yer verdi.

Emel Sayın, Mehmet Ali Erbil, Ceylan Ertem, Pınar Altuğ ve birçok ünlü isim, Erol Evgin'e başsağlığı dileklerinde bulundu.