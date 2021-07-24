Erol Evgin umut aşıladı

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Sanatçı Erol Evgin, Kurban Bayramı'nın son günü akşamı Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Evgin, Datçalıların yoğun ilgi gösterdiği konserini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açtı. Ünlü sanatçı, yaşanılan zorlu günlerin ardından; gece boyunca söylediği şarkılarla, şarkılarının arasında anlattığı anılarla, anekdotlarla hayranlarına umut aşıladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Erol Evgin, konserinde geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ünlü besteci ve piyanist Timur Selçuk'u da andı. Evgin, Selçuk'un anısına izleyenlerle birlikte hep bir ağızdan "İspanyol Meyhanesi"ni seslendirdi.

Sanatçı, 30 Temmuz'da ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.