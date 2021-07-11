Çeşme'de Erol Evgin rüzgarı!

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Sanatçı Erol Evgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ilıca'da sekiz gün kalmasının 95. yılı anısına Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Taş İskele'de düzenlenen "Ilıca'dan Ata'mıza Selam" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

1,5 saat sahnede kalan Evgin, "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" temalı konserine Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde söylediği "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Çanakkale" ve "Yemen" türküleriyle başladı. Konser, 10 bin kişinin hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ile son buldu.