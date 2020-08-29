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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasına Muharrem ayının önemini anlatarak ve Kerbela şehitlerini anarak başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 200 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye, katma değer sağlamaya, istihdam oluşturmaya devam ediyor.

- Salgın döneminde birçok firmamız daha önce hiç varlık göstermediği ya da kısıtlı pazar payının olduğu ülke ve bölgelere açılma fırsatı buldu. İhracat odaklı firmaların müşteri yelpazesini daha da genişlettiğini görüyoruz. Salgının etkisi geçip taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır.

- Birileri istemese de biz üç kıtanın ortasındaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknolojisi üssü haline dönüştürmekte kararlıyız. Bunun altyapısını son 18 senede attığımız adımlarla oluşturduk. Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, işçimizin yüksek faiz yükünün altında ezilmesine asla izin vermedik.

- Teşvik sisteminde yapısal bir reforma imza atarak, ilçe bazlı sisteme geçtik. AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı. Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

- 18 yıl önce ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisidir. Birkaç milyar dolarla ülke ekonomisinin çökertildiği eski Türkiye manzarası artık tamamen tarihe kavuşmuştur.

- 85 teknoparkımız 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık. Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak, küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız. Hamle programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de inşallah gerçekleştireceğiz.

- Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum.