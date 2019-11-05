Eminönü'ndeki balıkçıların tahliyesi için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Tahliyeye ilişkin yasal süreç devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup "yürütmeyi durdurma" kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Eminönü'nde son kalan 3 balıkçı teknesiyle yapılan 10 yıllık sözleşeninin 2017 yılında bittiği, ancak zamanında tebligat yapılmadığı için iki yıldır kira sözleşmesinin otomatik olarak uzatıldığı ifade edilmişti. İBB'den yapılan açıklamada, "Çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bölgeyi, daha rahat kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. İnsanların bölgedeki gezintisini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunun için söz konusu balıkçılara da tebligat yapıldı. Çünkü sözleşme tarihi geçtiğinde kira otomatik olarak bir yıl uzuyor" denilmişti.

Eminönü’ndeki balık ekmek teknelerinde kiracı olan esnaf avukatları aracılığıyla İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvurmuştu. Yürütmeyi durdurma talepli davada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetim Daire Başkanlığı’nın kira sözleşmesinin dolması ve sürenin uzatılmayacağı yönündeki işleminin iptal edilmesi talep edilmişti. Olayda iptali talep edilen işlemin konu itibariyle etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirten mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.