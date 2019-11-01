Mahkemeden 'balık ekmek'te yürütmeyi durdurma

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin kira sözleşmesi bugün doluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekne sahipleriyle kira sözleşmelerini yenilemeyeceğini açıklamasıyla birlikte başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Kararda, "İptali talep edilen işlem konu itibariyle uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan, davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere yürütmenin durdurulması talebi kabul edildi" denildi. Mahkeme, kira kontratının örneğini isteyerek 30 gün süre verdi.
10 YILLIK SÖZLEŞME BUGÜN DOLDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti.
Eminönü'nde son kalan 3 balıkçı teknesiyle yapılan 10 yıllık sözleşeninin 2017 yılında bittiği, ancak zamanında tebligat yapılmadığı için iki yıldır kira sözleşmesinin otomatik olarak uzatıldığı ifade edilmişti.
İBB'den yapılan açıklamada, "Çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bölgeyi, daha rahat kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. İnsanların bölgedeki gezintisini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunun için söz konusu balıkçılara da tebligat yapıldı. Çünkü sözleşme tarihi geçtiğinde kira otomatik olarak bir yıl uzuyor" denildi.
BELTUR'LA BALIK EKMEK SATACAKLAR
Tartışmalarla birlikte belediyenin Eminönü'nün simgesi haline gelen balık ekmek satışının, şirketleri BELTUR tarafından yapılmasını planladığı ortaya çıktı. Ancak projenin henüz netleşmediği açıklandı.
SATIŞA DEVAM ETTİLER
Bugün itibariyle kapatılması beklenen balıkçı teknelerinde satış devam ediyor. Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan, “Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dün açıklama yaptı kaldırma yok diye. Biz de bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yeni bir düzenleme olacak. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey olmadığı sürece devam edeceğiz” dedi.
Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle dolduğu kaydedilmişti.
Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan, “Bizlere 1 Kasım’da kapanma yazısı gelmişti. Biz de yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurduk. Onun sonucunu bekliyoruz. Onun haricinde şuan için bir şey yok. Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dün açıklama yaptı kaldırma yok diye. Biz de bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yeni bir düzenleme olacak. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey olmadığı sürece devam edeceğiz” dedi.
1 Kasım 2019 itibariyle kaldırılması planlanan balıkçı teknelerinde ise balık satışlarının devam ettiği görüldü.
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