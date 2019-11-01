01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eminönü’ndeki balık ekmek tekneleri iki gündür gündemde… İstanbul Büyükşehir Belediyesi, balık ekmek satan teknelere tahliye için ihtarname göndermiş, Eminönü’nün simgesi haline gelen balık-ekmek satışının ise bundan sonra İBB’nin şirketi BELTUR tarafından yapılmasının planlandığı ortaya çıkmıştı.
İBB’den yapılan açıklamada; "Çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bölgeyi, daha rahat kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. İnsanların bölgedeki gezintisini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunun için söz konusu balıkçılara da tebligat yapıldı. Çünkü sözleşme tarihi geçtiğinde kira otomatik olarak bir yıl uzuyor" denilmişti.
İBB, Eminönü için bir proje hazırladığını fakat projenin henüz netleşmediği açıklamıştı. Tekne sahiplerine bölgeyi boşaltmaları için verilen süre bugün itibariyle doldu. Ve bu sabah balık-ekmek tekneleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eminönü’ndeki balık ekmek teknelerinde kiracı olan esnafın İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne açtığı ‘yürütmeyi durdurma’ talepli davada karar çıktı.
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, davalı Büyükşehir Belediyesi’nden savunması ve taraflar arasındaki kontrat ile bilgi ve belgelerin istenmesine de hükmetti.
"KARAR PROJEYİ ETKİLEMEZ"
Peki bu yürütmeyi durdurma kararı, İBB’nin Eminönü için hazırladığı projeyi etkiler mi? Bundan sonra süreç nasıl işler? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan bu soruları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sordu. İBB yetkilileri de aynen şu yanıtı verdi: "Bu karar Eminönü projesini etkilemez. İBB avukatları hemen savunmalarını verecek, mahkeme durumu yeniden değerlendirecek. Yani süreç aynen devam edecek…"
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