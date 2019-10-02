SON DAKİKA! Elektriğe zam geldi; dağıtım bedeli, TRT payı ve KDV de arttı - Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK),pazartesi gerçekleştirdiği toplantıdan konut, sanayi ve ticarethanede kullanılan elektriğe yüzde 14.90 oranında zam yapılması kararı çıktı. Bu zammın ardından konutlarda elektriğin birim fiyatı vergiler, fonlar ve paylar dahil 61.8134 kuruştan 71.0229 kuruşa çıktı.

DAĞITIM PAYI NE OLDU?

Bir aboneni, konutunda tükettiği 1 kilovatsaat elektrik için ödediği her 71.0229 kuruştan hangi kurum ya da işletme ne kadar pay alıyor? 1 Temmuz ile 1 Ekim karşılaştırması yapalım.

Vatandaşa, konutlar için fatura edilen her kilovatsaat elektrik birim fiyatının içinde dağıtım bedeli, perakende satış fiyatı, TRT payı, Enerji Fonu, KDV ve Belediye Tüketim Vergisi bulunuyor.

Önce, “dağıtım bedeli”nden başlayalım. Bir süre öncesine kadar faturalarda bu kalem için tahsil edilen bedel yer alıyordu. EPDK, “sadeleştirme” gerekçesiyle elektrik faturalarından bu kalemin çıkartılmasına karar verdi.

Dağıtım bedeli, genel bir tanımlama olarak öne çıkıyor. Vatandaşa elektriğin kesintisiz ve sürekli ulaşması için hem dağıtım hem de iletim şebekesinin; işletme, bakım, yatırım ve personel masraflarını kapsıyor.

Vatandaşın en çok merak ettiği bedeller arasında yer alıyor. Konutlarda, 1 Temmuz’da 18.3722 kuruş olan dağıtım bedeli, 1 Ekim’de 20.8565 kuruşa yükseldi.

TRT’YE AKTARILAN PAY DA ARTTI

Elektrikten TRT’ye de pay aktarılıyor. TRT payı, her kilovatsaat elektrik için 0.6299 kuruştan, 0.7284 kuruşa, KDV 9.4292 kuruştan 10.8340, BTV de 1.5746 kuruştan 1.8209 kuruşa çıktı.

Perakende Satış Tarifesi (PST),31.4926 kuruştan 36.4189 kuruşa, Enerji Fonu (EF) da 0.3149 kuruştan 0.3642 kuruşa yükseldi.

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, bir birim elektrik üzerinde vergi, pay ve fonlar bulunduğunu belirterek, HABERTÜRK’le paylaştığı çalışmayı değerlendirdi. Doğan, zamlarla birlikte vergi ve payların birim kilovatsaat içindeki tutarlarının arttığını söyledi.