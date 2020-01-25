AA

Türkiye'yi vuran 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde 22 vatandaşımız hayatını kaybederken, bin 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. 22 saniye süren depremin ardından birçok bina yıkılırken, çok sayıda bina ise depremde büyük hasar gördü.

"HASARLI BİNALAR RİSK TEŞKİL EDİYOR"

AA'da yer alan habere göre depremin ardından Elazığ'a gelen ve yapılan çalışmaları yerinde takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremler devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor" dedi.