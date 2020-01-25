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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybımız 20'ye yükselirken, yaralı sayısının ise 1015'e çıktığı açıklandı.
Yerin 6.7 kilometre derininde meydana gelen ve uzmanların uyarıda bulunduğu depremle ilgili yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, HABERTÜRK'e önemli açıklamalarda bulundu. İşte Görür'ün memleketi olan Elazığ'da yaşanan depremle ilgili çarpıcı tespitleri...
Deprem bilimci İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür.
"2004'TEN BERİ UYARIYORUM"
"Bütün Doğu Anadolu fay hattı aktif bir fay. Ben sürekli bölgeyle uyarıyordum. Elazığlı olmam nedeniyle bölgeye kaç defa gittim; konferans verdim. Yerel yönetimleri uyarmak için panellere katıldım. 2004'ten bu yana uyarıda bulunyorum. Bingöl, Elazığ, Malatya Kahramanmaraş belediye başkanlıklarını üniversiteleri, hepsini uyardım.
"PROJEMİZİ KİMSE DESTEKLEMEDİ"
O bölgede üniversiteleri bir araya getirdim. Harita Genel Komutanlığını ikna edip uçaklarını kullanmak suretiyle çalışmalar yapmaya çalıştık. Lidar yöntemiyle, kentler ne kadar tehlike altında diye araştıracaktık. Deprem olursa ne kadar kayıp vereceğimizi ortaya çıkaracaktık. TÜBİTAK'a, Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) başvurduk. Projeyi destekleyen çıkmadı. Lidar yöntemiyle çalışma yapacaktık olmadı.
"KARLIOVA'DAN AMANOSLAR'A TEHLİKE ALTINDA"
Bingöl Karlıova'dan Hatay Amanoslara kadar geçen fay hattı tehlike altında. Kuzeydoğu Anadolu fay hattı, İstanbul hariç enerjiyi boşalttı. Doğu Anadolu fay hattı uzun süredir deprem biriktiriyordu.
Şimdi büyük sayılabilecek bir deprem oldu. Daha önce de Sivrice-Palu hattında Malatya'ya doğru olan kesimde 1874'te büyük bir deprem olmuş.
"DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞTIM"
Yine Kahramanmaraş'a, güneye gidildikçe 1893'te 7.4'lük deprem var. İskenderun'da 1822'de 7.5'luk deprem var. Sorun, batıda olduğu gibi Doğu Anadolu'da deprem bilincinin olmaması. Daha 5-6 ay önce televizyonlarda dikkat çekmeye çalıştım. Bu yaşanan olay, bilinmeyen bir şey değildi ki; ama önlem almıyoruz, yapmıyoruz ve önceden yapmaya risk yönetimi diyoruz. Biz hele bir deprem olsun, sonra gereğini yaparız mantığını taşıyoruz.
"TÜRKOĞLU İLE İLGİLİ KAYGIM VAR"
Bu ülkede hiçbir zaman depremle ilgili ciddi bir çalışma maalesef yapılmadı. Bakın Bingöl Karlıova'dan başladı ve İstanbul'a kadar kıra kıra geldi. Doğu Anadolu Fay hattında da uzun bir sürede benzer bir süreci yaşayabiliriz. Kahramanmaraş Türkoğlu çevresinde 1513 yılından itibaren deprem yok orasıyla ilgili kaygı duyuyorum.
"KÖYSEL DÖNÜŞÜM DE YAPILMALI"
Yerleşim alanlarında ciddi bir fay araştırması yapmak gerekiyor. Bu fayların boyu, derinliği nedir, yaratacağı depremin büyüklüğünü belirleyip zararı önleyici önlemleri almalıyız. Büyük şehirlerimizde nasıl kentsel dönüşüm yapılmaya çalışılıyorsa kırsal kesimde de köysel dönüşüm projelerini ortaya koymalıyız."
"DOĞU ANADOLU FAYI HAREKETE GEÇTİ"
Bu depremin önemi, Doğu Anadolu Fayı bir ölçüde harekete geçti. Bu şu demek, Kuzey Anadolu Fayı aşağı yukarı 1939-1999 arasında 7 büyüklüğünde deprem üreterek enerjisini büyük ölçüde boşalttı ve İstanbul kapılarına dayandı.
"BU FAY BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"
Doğu Anadolu Fayı uzun süredir suskundu. Bizim endişemiz Doğu Anadolu Fayı da günün birinde harekete geçerse, uzun süre deprem olmayan yerler bu faya bağlı olarak belirli tetiklenmelerle kırılıp büyük depremler üretebilir. Bu fay bizi endişelendiriyor."
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