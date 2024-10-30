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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven endeksi ekimde yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven endeksi ekimde yükseldi

        Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95 iken, Ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:11
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        Ekonomik güven endeksi ekimde yükseldi
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        TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,0 iken, Ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı.

        Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.

        Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

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