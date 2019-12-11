11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekim ayında 1 milyar 549 milyon dolar dolar cari fazla verildi. Analist beklentisi ekimde 1.65 milyar dolar cari fazla verilmesi yönündeydi. Ekim ayı verisiyle beraber 12 aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde verilen fazla ise 4 milyar 819 milyon doları buldu. Geçen yılın aynı döneminde 26 milyar 675 milyon dolar açık verilmişti.
DIŞ TİCARET AÇIĞI ETKİLİ OLDU
Ekim ayında cari işlemler fazlası, bir önceki yılın ekim ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azaldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi etkili olmuştur" denildi.
|(milyon dolar)
|2018 Ocak-Ekim
|2019 Ekim
|2019 Ocak-Ekim
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-26.675
|1.549
|4.819
|İhracat
|144.335
|16.457
|150.431
|İthalat
|184.893
|17.381
|164.440
|Mal Dengesi
|-40.558
|-924
|-14.009
|Hizmet Gelirleri
|42.227
|5.187
|46.571
|Hizmet Giderleri
|19.182
|1.772
|18.344
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-17.513
|2.491
|14.218
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|4.960
|492
|5.046
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|14.631
|1.566
|15.296
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-27.184
|1.417
|3.968
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|509
|132
|851
|SERMAYE HESABI
|64
|-1
|22
|FİNANS HESABI
|5.622
|131
|1.171
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|3.154
|317
|2.320
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|10.423
|765
|7.066
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|1.706
|-447
|3.644
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-1.316
|-3.176
|1.389
|Hisse Senetleri
|-1.397
|-492
|62
|Borç Senetleri
|81
|-2.684
|1.327
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|15.041
|-2.530
|9.400
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|26
|1
|2
|Bankalar
|12.214
|-3.915
|5.904
|Diğer Sektörler
|2.801
|1.384
|3.494
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.172
|-380
|5.738
|Merkez Bankası
|5.104
|2
|545
|Genel Hükümet
|-666
|-27
|-1.063
|Bankalar
|-7.126
|-1.143
|-2.457
|Diğer Sektörler
|7.860
|788
|8.713
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-32.233
|1.417
|3.670
|NET HATA VE NOKSAN
|17.076
|454
|2.450
|GENEL DENGE
|15.157
|-1.871
|-6.120
|REZERV VARLIKLAR
|-15.157
|1.871
|6.120
|Resmi Rezervler
|-15.157
|1.871
|6.120
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ
Merkez Bankası verilerine göre ekim ayında altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın ekim ayına göre 700 milyon dolar azalarak 5 milyar 332 milyon dolar olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolara geriledi. Portföy yatırımlarında ise 2 milyar 729 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi.
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