İhracat rakamları açıklandı

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın paylaştığı verilere göre ekim ayında ihracat 16 milyar 336 milyon dolar oldu.

Pekcan, "İlk 10 aydaki kümülatif ihracatımız yüzde 2,1'lik artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti." derken "İhracatta sağlanan bu rakamlar ve olumlu performans bizlere, ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir." şeklinde konuştu