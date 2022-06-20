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ABD'li e-ticaret devi eBay, Türkiye'deki iştiraki Gittigidiyor'u kapatacağını duyurdu. eBay'den yapılan yazılı açıklamada firmanın 2011'de GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini aldığı ve şirketin bağımsız bir platform olarak faaliyet gösterdiği hatırlatıldı.

Piyasadaki rekabetçi dinamikler sebebiyle bu zor ama stratejik kararın alındığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"eBay platformdan çıkış için GittiGidiyor'daki alıcı ve satıcılarla yakın bir biçimde çalışacak. Bugün itibarıyla satıcılar yeni ürün listeleyemeyecek ve 18 Temmuz itibarıyla alıcılar yeni alım yapamayacak. Alıcı ve satıcılar 5 Eylül'e kadar hesaplarına erişebilecek."

ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİ YOK

"GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in ikinci çeyrek ve 2022 yılı sonuçlarına bir etkisi olması beklenmiyor. GittGidiyor 2022 ilk çeyrek itibarıyla eBay'in toplam konsolide aktif kullanıcı sayısına 4 milyonluk katkıda bulunmuştur."

Açıklamada Türkiye'deki çalışanlara ilişkin bir bilgilendirme yer almadı. eBay 2016'da GittiGidiyor hisselerinin tamamını almıştı.

GittiGidiyor'da yer alan bilgilere göre platformda 20 bin satıcı ve 35 milyon kayıtlı kullanıcı bulunuyor.

REKABET KURUMU RAPORUNA DA YANSIMIŞTI

eBay piyasadaki rekabetçi dinamikler sebebiyle bu kararı aldığını belirtti, bu dinamiklerin tam olarak ne olduğunu ise detaylandırmadı.

Ancak 14 Nisan 2022'de Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan 'E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu'nda da Türkiye'de son yıllarda değişen rekabet ortamına değinilmişti.

Raporda şu değerlendirme yer almıştı:

"Üçüncü taraf satıcılarca gerçekleştirilen işlem hacimleri incelendiğinde 2019 yılına kadar N11’in liderliğinde Hepsiburada ve GittiGidiyor’un takibinde ilerleyen üç oyunculu bir pazar yapısının mevcut olduğu görülürken, 2020 yılına gelindiğinde 2018 yılında pazara giriş yapan Trendyol’un açık ara farkla lider olduğu bir pazar yapısına geçiş yapıldığı gözlenmektedir."

Raporda e-ticaret pazar payları ticari sır olduğu gerekçesiyle paylaşılmamıştı. Bağımsız araştırmalar ise GittiGidiyor'un pazar payının yüzde 5 civarında olduğunu belirtiyor.