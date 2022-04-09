AA

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, 2021'de 381,5 milyar TL olan e-ticaret hacmine ilişkin, "E-ticaretteki artış sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2022’de 560 milyar TL’yi geçmesini öngörüyoruz. 2022’de aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİD'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı, internetten alışveriş yapan tüketicileri korumak, elektronik ticaret yapan tüm işletmeleri kayıt altına almak, e-ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden açıkladığı 2021 e-ticaret verilerine göre, salgının etkisiyle hızlı büyüme trendini yakalayan e-ticaret sektörü 2021 yılında da yükselişini sürdürdü.

2021 yılında e-ticaret hacmi 381,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sipariş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyon adede ulaştı.

E-ticaretin gelişimi açısından önemli bir kriter olan e-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Bu oranın en yüksek olduğu ay ise yüzde 20,4 ile e-ticarette kampanya ayı olarak bilinen kasım ayı oldu.

Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla e-ticaret faaliyetinde bulunan 484 bin 347 işletmenin 26 bin 442 adedi kendi sitesinde satış yaparken, 472 bin 604’ü pazaryerlerinde faaliyet gösterdi.

İşletmelerin yüzde 74’ü yalnızca 1, yüzde 12’si iki pazaryerinde satış yapmayı tercih ederken yüzde 6’sı üç pazaryerini, yüzde 3’ü ise dört pazaryerini tercih ederek satış gerçekleştirdi.

ÜÇ BÜYÜK İL BAŞI ÇEKİYOR

Bir önceki yıla göre e-ticaret konaklama sektöründe yüzde 175, gıda ve süpermarket sektöründe yüzde 162, seyahat, taşımacılık depolamada yüzde 113, hava yolları sektöründe yüzde 98, yemek sektöründe yüzde 78, giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe ise yüzde 26’lık artış yaşandı. Online alışverişi tercih eden iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Bursa oldu.

Sektör bazında e-ticaret hacmi incelendiğinde ise beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde yaklaşık 52,9 milyar TL, giyim, ayakkabı ve aksesuarda 24,2 milyar TL, elektronik sektöründe ise 21,4 milyar TL hacme ulaşıldığı görüldü.

Sektörel olarak ortalama sepet tutarı konaklama sektöründe 3 bin 621 TL, hava yollarında 1 bin 202 TL, giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe 281 TL ve elektronikte 186 TL olarak gerçekleşti.

E-ticaret harcamalarının yüzde 86’sı peşin ödeme yapılarak, yüzde 14’ü ise taksitli ödeme ile gerçekleşti. Sektörel olarak bakıldığında ise ev ve dekorasyonda yüzde 70, beyaz eşyada yüzde 32, elektronikte yüzde 26, giyimde yüzde 27, seyahatte yüzde 14, konaklamada yüzde 17, hava yollarında yüzde 11, kitap ve dergide ise yüzde 8 taksitli işlem tercih edildi.

E-İHRACAT İVME KAZANACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, salgın ile iki yıl boyunca ciddi bir ivme yakalayan sektördeki büyüme ve yatırımların aynı şekilde devam etmesini beklediklerini belirtti.

Tüketiciler için e-ticaretteki uygun fiyat seçenekleri ve kolay alışveriş süreçlerinin çekici unsurlar olduğunu kaydeden Ekmekçi, "E-ticaretteki artış sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2022’de 560 milyar TL’yi geçmesini öngörüyoruz. 2022’de aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.