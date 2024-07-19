Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 11.173,52 %0,31
        DOLAR 33,0394 %-0,11
        EURO 36,0073 %-0,30
        GRAM ALTIN 2.563,05 %-1,46
        FAİZ 42,07 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 31,02 %-2,29
        BITCOIN 64.073,00 %0,40
        GBP/TRY 42,7080 %-0,51
        EUR/USD 1,0889 %-0,07
        BRENT 84,83 %-0,33
        ÇEYREK ALTIN 4.190,59 %-1,46
        Haberler Ekonomi Teknoloji Son dakika: Dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen kesintinin nedeni ne? Yetkili isimden ilk açıklama - Teknoloji Haberleri

        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne? CrowdStrike CEO'sundan ve Microsoft'tan açıklama

        Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın CEO'su George Kurtz, CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını belirterek "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme dağıtılmıştır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın CEO'su George Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan kesintiden Mac ve Linux bilgisayarlarının etkilenmediğini bildirdi.

        CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenildiğini belirtti. Müşterilerle aktif çalıştığını aktaran Kurtz, şunları kaydetti:

        "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme dağıtılmıştır."

        Kurtz, müşterilerini en son güncellemeler için destek portalına yönlendirdiklerini ve sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceklerini belirterek "Ayrıca, kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz, CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Haberi Görüntüle

        CrowdStrike'ın müşterilerine gönderdiği uyarıya göre, yaygın olarak kullanılan "Falcon Sensor" yazılımı Microsoft Windows'un çökmesine neden olurken, Cuma günü gönderilen uyarıda, sorunu çözmek için manuel bir çözüm yolu da paylaşıldı.

        "EDR YAZILIM GÜNCELLEMESİNDEN KAYNAKLI"

        Reuters'a konuşan kimlik güvenliği firması CyberArk'ın Yöneticisi Omer Grossman "Küresel düzeyde iş süreçlerine verilen zarar dramatik. Bu aksaklık CrowdStrike'ın EDR ürününün yazılım güncellemesinden kaynaklanıyor" dedi.

        Grossman'ın değindiği EDR veya diğer adıyla EndpointDetectionandResponse, şirketlerin müşterilerinin bilgisayarlarına yerleştirdiği ve onları bilgisayar korsanlarından korumaya yardımcı olan bir siber güvenlik ürünü olarak tanımlanıyor.

        Müşterilerin makinelerinde arka planda çalışan bu yazılım, siber güvenlik şirketleri tarafından müşterilerinin ağlarına yönelik saldırı belirtilerini izlemek için kullanılıyor.

        Grossman'ın açıklamasında "Bu noktalarının çökmesi nedeniyle, sorunun daha manuel olarak çözülmesi gerektiği ortaya çıktı. Tamamen normale dönüşün birkaç gün sürecek bir süreç olması bekleniyor" diye ekledi.

        CROWD STRIKE KİMDİR?

        ABD merkezli siber güvenlik alanında faaliyet gösteren CrowdStrike şirketi, kötü amaçlı yazılımları tespit etmeye yönelik çeşitli ürünler sunuyor.

        Şirket, sunduğu ürünlerle şirketleri internet ortamında korumayı, veri ihlallerini, fidye yazılımlarını ve siber saldırıları durdurmayı hedefliyor.

        Modern süreçleri, teknolojileri koruyan ve etkinleştiren dünyanın en gelişmiş bulut yerel platformu ile güvenliği yeniden tanımladığını ifade eden CrowdStrike, uç noktalar ve bulut iş yükleri, kimlik ve verileri güvence altına almaya çalışıyor.

        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Haberi Görüntüle

        CrowdStrike Güvenlik Bulutu tarafından desteklenen CrowdStrike Falcon platformu ise kurumsal sistemler için kullanılan ürünler arasında öne çıkıyor.

        CrowdStrike Falcon, olası siber güvenlik tehditlerine karşı "gerçek zamanlı saldırı göstergeleri, son derece hassas tespit ve otomatik savunma sağlayan bir platform” şeklinde tanımlanıyor.

        CrowdStrike Falcon, dünya çapında binlerce şirket tarafından verileri korumak için kullanılırken bugün yaşanan küresel iletişim kesintisinin şirketin serverlarında yaşanan bir sorunun Microsoft ürünlerini etkilemesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.

        Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike’tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle hava yolu şirketleri, bankalar, medya, telekomünikasyon ve ulaşım sektörlerinde birçok şirket sistemlerinde aksaklık yaşanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Eczacılardan "sahte güneş kremi" uyarısı!
        Eczacılardan "sahte güneş kremi" uyarısı!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        25 ayda 8 skandal!
        25 ayda 8 skandal!
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Habertürk Anasayfa