Birçok sektörün yazılım sisteminde küresel sorun: THY'den açıklama geldi

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Global ölçekte havayollarında, havalimanlarında, bankalarda, telekom şirketlerinde ve yayın organlarında bilgi teknolojileri kesintileri yaşanıyor.

Avustralya merkezli Telekom şirketi Telstra, global arızanın hem Microsoft'u hem de CrowdStrike'ı etkileyen küresel bir sorundan kaynaklandığını belirtti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

REKLAM DÜNYADA BİRÇOK HAVAYOLU VE BANKANIN SİSTEMLERİ ÇÖKTÜ Siber güvenlik devi CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor. CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu. ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'tan yapılan açıklamada, Microsoft 365 sistemindeki çeşitli uygulamaları etkileyen teknik sorunun araştırıldığı kaydedildi. ABD merkezli hava yolu şirketi Frontiers tarafından yapılan yazılı açıklamada da şirketin sistemlerinde Microsoft kaynaklı teknik sorunların yaşandığı ve diğer şirketlerin de bu sorundan etkilendiği belirtilerek, sistemlerin kademeli bir şekilde tekrar normale döndürülmeye başlandığı bildirildi.

The Microsoft / CrowdStrike outage has taken down most airports in India. I got my first hand-written boarding pass today 😅 pic.twitter.com/xsdnq1Pgjr — Akshay Kothari (@akothari) July 19, 2024 LONDRA BORSASI'NDA VE TV YAYINLARINDA KESİNTİ Londra Borsası'nın (LSEG) açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı. Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanması engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı. Sky News Yönetim Kurulu Başkanı David Rhodes de sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sky News, bu sabah canlı yayın yapamadı ve şu anda izleyicilere kesintiden dolayı özürlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı. Öte yandan, basına yansıyan haberlerde, ABD'deki çok sayıdaki havalimanının yanı sıra Almanya, İspanya ve Avustralya'daki havalimanlarında yaşanan teknik aksaklıklardan ötürü çok sayıda uçuşun yapılamadığı bildirildi.

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu. Alınan bilgiye göre, Berlin varışlı halihazırdaki uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendiriliyor. Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde de bankalar ve havacılık sistemlerinin de dahil olduğu kurum ve kuruluşların işletim sistemlerini etkileyen bir kesinti ortaya çıktığı belirtildi. ACİL SERVİSLER DE ETKİLENDİ Raporlara göre durumdan ABD acil servis bilgisayarları da etkilendi. Sosyal medyada bazı acil servislerin çevrimdışı kaldığı belirtildi. İngiltere'de tren hizmetleri de arıza nedeniyle aksarken Southern Railway X'te "Şu anda tüm ağımızda yaygın BT sorunları yaşıyoruz. Bazı yerlerde sürücü şemalarına erişemiyoruz. Bu da özellikle Thameslink ve Great Northern ağlarında kısa süreli iptallere yol açabilir" denildi.

Sorunun çözülmesine yönelik çalışmalar ise sürüyor. BİRÇOK ÜLKEDE SORUNLAR SÜRÜYOR Avustralya Avustralya merkezli Telekom şirketi Telstra “Bu öğleden sonra bize ulaşmaya çalışırken kesinti yaşıyorsanız bunun nedeni hem Microsoft'u hem de CrowdStrike'ı etkileyen küresel bir sorundur. Triple Zero çağrı merkezlerimize veya sabit ve mobil ağımıza yapılan çağrıların hiçbir etkisi yoktur. Etkilenenlerin çoğu gibi biz de her şeyi en kısa sürede tekrar çevrimiçi hale getirmek için her iki kuruluşla birlikte çalışıyoruz. Sizi bilgilendireceğiz. Papua Yeni Gine’ye yapılacak aramaları ücretsiz yapıyoruz” dedi.

Avustralya’daki Sydney Havalimanı olayla ilgili “Küresel bir teknik kesinti, bazı havayolu operasyonlarını ve terminal hizmetlerini etkiledi. Uçuşlar şu anda iniş ve kalkış yapıyor ancak akşam saatlerinde bazı gecikmeler yaşanabilir. Acil durum planlarımızı devreye aldık ve terminallerimize ilave personel görevlendirdik. Bugün seyahat ediyorsanız, havalimanına gelmek için bolca zaman ayırdığınızdan emin olun ve uçuşunuzun durumu hakkında havayolu şirketinize danışın” açıklamasını yaptı. Hollanda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki havalimanı Schipol’den yapılan açıklamada “Şu anda küresel bir sistem arızası var. Bu aksama Schiphol'a gidiş-dönüş uçuşları da etkiliyor. Etki şu anda haritalandırılıyor. Uçuşunuzla ilgili bir sorunuz mu var? Lütfen havayolunuzla iletişime geçin” denildi.

İngiltere İngiltere merkezli Sky News medya organı kesinti sebebiyle yayınına ara verirdi. Sky News Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı David Rhodes “SkyNews bu sabah canlı TV yayını yapamadı ve şu anda izleyicilere kesintiden dolayı özür dilediğimizi söylüyor. Haberlerimizin çoğu hâlâ çevrimiçi olarak mevcut ve tüm hizmetleri yeniden sağlamak için çok çalışıyoruz” dedi. Tren yolu şirketi Thameslink ise “Şu anda ağımızın tamamında yaygın BT sorunları yaşıyoruz. BT ekiplerimiz sorunun temel nedenini belirlemek için aktif olarak araştırma yapıyor. Belirli konumlardaki sürücü şemalarına erişemiyoruz, bu da özellikle Thameslink ve Great Northern ağlarında olası kısa süreli iptallere yol açıyor” açıklamasını yaptı.

Almanya Almanya’daki Berlin Brandenburg Havalimanı ise “Yolcular için bilgi: Teknik bir arıza nedeniyle check-in işlemlerinde gecikmeler yaşanacaktır” duyurusunu yaptı. Hindistan Hindistan merkezli Akasa Air “Hizmet sağlayıcımızla yaşanan altyapı sorunları nedeniyle rezervasyon, check-in ve rezervasyon yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere bazı çevrimiçi hizmetlerimiz geçici olarak kullanılamayacaktır. Şu anda havalimanlarında manuel check-in ve uçağa biniş süreçlerini takip ediyoruz ve bu nedenle acil seyahat planı olan yolcularımızdan havalimanına erken gelerek kontuarlarımızda check-in yapmalarını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Spice Jet ise “Şu anda uçuş kesintileriyle ilgili güncellemeleri sağlama konusunda teknik bir sorunla karşı karşıyayız. Ekibimiz bu sorunu çözmek için aktif olarak çalışıyor” açıklamasını yaptı. * Haberin görselleri Associated Press, Anadolu Ajansı ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.