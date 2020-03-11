11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Döviz cinsi veya dövize endeksli ticari kredilerde, erken ödeme ücreti, vadesine göre erken ödenen tutarın yüzde 2'si veya yüzde 3'ünü geçemeyecek. Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde, döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde erken ödemeye ilişkin düzenleme yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, söz konusu tebliğin ticari kredilerde erken ödemeye ilişkin 11.
maddesinde düzenleme yapıldı. Buna göre, ticari TL kredilerin erken ödeme şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmezken, bu kapsamdaki döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücret oranlarının, TL krediler için uygulanan erken ödeme oranlarının bir puan artırımlı olarak uygulanması hüküm altına alındı.
Ticari TL kredilerde erken ödeme ücreti, erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1'i, kalan
vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'si olarak uygulanıyor. İlgili maddede yapılan düzenlemeyle, ticari kredilerde, kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun tamamının erken ödenmesinde bankanın erken ödeme talep edebilmesi uygulamasına, kredinin "bir kısmının" erken ödenmesi de eklendi.
DEĞİŞKEN FAİZDE DE TALEP EDEBİLİR
Buna göre, bankalar, kapsam dahilindeki kredilerin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması, kredi borcunun tamamının erken ödenmesi veya "bir kısmının" erken ödenmesi durumunda ticari müşteriden erken ödeme ücreti talep edebilecek.
Düzenlemeyle ayrıca, aynı madde sonunda yer alan "faiz oranının değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyeceğine" yönelik ibare kaldırıldı.
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