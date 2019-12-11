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Haftaya 5.78 seviyesinden başlayan dolar/TL dün 5.81'in üzerine çıktı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın senenin son faiz kararını verecek. Piyasa beklentisi Merkez'in 150-200 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi yönünde. Bu beklenti dolardaki yükselişi destekliyor. Ancak bu beklentiye rağmen dolar dün 5.81 liranın üzerinde tutunamadı. Yeni güne de 5.8070 liradan başladı.

Ancak Türkiye'de Merkez Bankası'nın kararından önce bugün gözler ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrilecek. Bu akşam Fed de yılın son faiz kararını açıklayacak. Fed'in bu toplantıda faize dokunması beklenmiyor. Dolayısıyla olası bir faiz artışı kurda yükselişe sebep olabilir. Fed bu yıl 3 kez faiz indirimine gitti.

Merkez bankalarının yanında ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olası açıklamalar da piyasanın seyrinde etkili olabilir.