Dolar ve euro zirve yeniledi

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Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki kademeli değer kaybı 21 Eylül haftasında da sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftada dolar/TL 7.55 üzerindeki seyrini sürdürürken euro/TL 9 TL'yi gördü.

Beklenti anketlerine göre TCMB'nin 8.25 puandaki gösterge faizi olan haftalık repo faizini değiştirmesi beklenmiyor, Goldman Sachs ise faiz koridorunun değiştirilerek dolaylı bir artırım yapılabileceği görüşünde.

21 Eylül haftasının ilk işlem gününde dolar/TL gece sığ piyasada 7.5862'yi görerek zirve tazeledi, kur sabah saatlerinde ise 7.5691 TL'den işlem görüyor. Euro cephesinde ise Avrupa para biriminin küresel ölçekte değer kazanmasına paralel olarak artış daha yüksek görülüyor. Önceki kapanışı 8.95 olan euro, 9 TL'nin üzerine çıktı ve 9.0006 ile tarihi zirvesini gördü.

Altın fiyatlarında da ikinci dalga endişeleriyle sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket var. Ons altın 1950 doların üzerinde seyrederken gram altın fiyatı kurdaki artıştan da aldığı destekle 475 TL üzerinden el değiştiriyor

Bugün hem ECB Başkanı Lagarde hem de Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları küresel piyasaların odak noktasında. Veri gündeminde ise Avrupa'da PMI rakamları öne çıkıyor.