Önceki hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 7.52 liraya kadar gerilen dolar, geçen hafta önce 8 liranın üzerine çıktı. Ardından ise 7.78 liraya kadar geriledi. Haftayı ise 7.83 seviyesinden kapattı.

Dolar yeni haftaya 7.86, Euro ise 9.41 liradan başladı.

Piyasların bugün gözü TÜİK'in açıklayacağı 3. çeyrek büyüme verilerinde olacak. Bunun yanında yüksek seyreden koronavirüs vakaları sebebiyle alınabilecek ek tedbirler de piyasalarda etkiye yol açabilir.