21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL'de hafta başından itibaren başlayan düşüş eğilimi dün de devam ederken, kur ekim ayı başından bu yana ilk kez 5.68'lı seviyelere geriledi.
Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 29-30 Ekim tarihli toplantısına ait tutanaklar yayımlanırken tutanaklarda, "Önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrası faiz uygun seviyede. Fed üyelerine göre negatif faiz ABD için uygun bir araç değil. Bir çok üye enflasyon beklentilerinin daha fazla düşmesinden endişeli" ifadeleri dikkat çekti.
Küresel piyasalarda, Fed'in parasal gevşemeye gitmesinin ardından gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL'yi destekliyor.
Dolar/TL dün en düşük 5.6860'a kadar geriledikten sonra döndü ve 5.6998'den kapandı. 31 Aralık 2019 vadeli TL uzlaşmalı satış kuru VİOP'ta 5.75 seviyelerinde.
21 Aralık günü kur 5.70 bandındaki yatay seyrini sürdürüyor. Piyasalarda ABD - Çin ticaret görüşmeleri önemini koruyor.
Çin’in Baş Ticaret Müzakerecisi Liu He, Çarşamba günü görüşmeler Hong Kong gerilimi ve diğer konularla birlikte uzamış olsa da, ABD ile ticaret anlaşmasına varmak konusunda temkinli iyimser olduğunu fakat birinci faz ticaret anlaşmasının her durumda imzalanacağını aktardığı belirtildi.
TL cephesinde ise yön belirleyici olarak Merkez Bankası'nın aralık ayında yapacağı yılın son PPK toplantısı bekleniyor. Analistler TCMB'nin faiz indirecek alanının bulunduğunu ancak yüksek montanlı, agresif bir faiz indiriminin kurda harekete yol açabileceğini belirtiyor.
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