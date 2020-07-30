BOTAŞ, ağustos ayı gaz satış fiyatları belli oldu. Önce, temmuz ayına bir bakalım. BOTAŞ’ın, üçüncü çeyrekte Rusya’dan ithal ettiği her bin metreküp gazın fiyatı (petroldeki gevşemeye bağlı olarak) 230 dolar düzeyinden, 183 dolara kadar geriledi.
Şirket, bu çerçevede 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 9.6, santral tarifesinde yüzde 12.5 indirim yaptı. Sanayi (vergiler hariç) bin 550 TL’den ve santrallar bin 600 TL’den bin 400 TL’ye çekildi. Konutta tarife değişmedi.
AĞUSTOS TARİFESİ
BOTAŞ, başta sanayici ve santrallar olmak üzere geniş kesimler için (gaz, ana maliyet kalemlerinden biri) büyük önem taşıyan yeni doğal gaz tarifelerini belirledi. Buna göre, 1 Ağustos’ta gaz satış fiyatları tüm abone grupları için “sabit” tutuldu. Sanayi ve santrallar, bin 400 TL’den gaz alabilecek.
YENİ HAMLE
Ancak, tüketimi özendirecek önemli bir adım atıldı. Sanayici ve elektrik üreten santrallar, ağustos ayında BOTAŞ’tan sözleşmelerinin üstünde doğal gaz talep etti ya da çekti. Bu durumda, her bin metreküp gaz için bin 400 TL yerine bin 260 TL ödeyecek. Söz konusu tutar, yalnızca sözleşmeyi aşan miktar için geçerli olacak.
Sektör kaynakları, bu adımın tüketimi özendirmek için atılmış olabileceğine işaret ederek, “Normalde taahhüt edilenin üstünde gaz çekilirse, daha yüksek fiyat söz konusu olurdu. BOTAŞ, tüketimi özendirmeyi, olası ‘al ya da öde’ riskini azaltmayı hedefliyor görünüyor” dedi.
EKİM’DE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Yılın kalan aylarında, özellikle kış mevsimine girilirken gazda indirim olabilir mi? Sektör, yılın son çeyreğinde BOTAŞ’ın gaz ithalat fiyatının, üçüncü çeyrekte olduğu gibi düşeceğine işaret ederek, “Fiyat, petroldeki gevşemeye bağlı olarak her bin metreküp için 150 dolarlara kadar düşebilir. Buna bağlı olarak 1 Ekim’de, gazda bir miktar indirim yapılabilir. Vatandaşa da indirimli fiyattan gaz satılabilir” görüşünü dile getirdi.
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